Правительство одобрило законопроект, который должен позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса и граждан налоговой

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий, что Минфин будет утверждать показатели эффективности налоговой, что должно позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса услугами налоговой.

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Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий, что министерство финансов будет утверждать ключевые показатели эффективности работы Государственной налоговой службы, что должно позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса услугами налоговой.

Законодательной инициативой предлагается дополнить налоговый кодекс новым пунктом и определить, что Минфин утверждает ключевые показатели эффективности работы налоговых органов и определяет методику их расчета.

Также предусматривается предоставление отчетов о результатах выполнения перечня KPI и ответственность налоговиков за их невыполнение.

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, показатели эффективности работы налоговиков должны дать возможность оценить:

полноту принятых налоговыми органами мер по соблюдению налогоплательщиками требований налогового законодательства (своевременную уплату налогов в полном объеме и др.);

уровень удовлетворенности налогоплательщиков (бизнеса, граждан) услугами налоговой.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно, может ли налоговая проводить фактические проверки за период, который уже был проверен.

Автор: Ярослав Конощук

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