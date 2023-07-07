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Может ли налоговая проводить фактические проверки за период, который уже был проверен

20:14, 7 июля 2023
Налоговики отметили, что при осуществлении фактических проверок контролирующие органы имеют право проверять уже проверенные периоды при наличии законодательно определенных оснований для такой проверки.
Может ли налоговая проводить фактические проверки за период, который уже был проверен
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ГНС в Киеве сообщает, имеют ли право контролирующие органы проводить фактические проверки за период, который уже был проверен.

Фактической считается проверка, которая осуществляется по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, нахождения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом по соблюдению норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличных, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств, в том числе о производстве и обращении подакцизных товаров, соблюдении работодателем законодательства по заключению трудового договора, оформление трудовых отношений с работниками (наемными лицами) (пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Налогового кодекса Украины).

Пунктом 80.2 ст. 80 НКУ установлено, что фактическая проверка может проводиться на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю, или лицам, фактически проводящим расчетные операции, под расписку до начала проведения такой проверки и при наличии, в частности, такого основания:

при выявлении по результатам предварительной проверки нарушения законодательства по вопросам, определенным в пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 НКУ (пп. 80.2.6 п. 80.2 ст. 80 НКУ).

Фактическая проверка, осуществляемая при наличии основания, определенного в пп. 80.2.6 п. 80.2 ст. 80 НКУ, может быть проведена для контроля по прекращению нарушения законодательства по вопросам, определенным в пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 НКУ, единовременно в течение 12 месяцев с даты составления акта по результатам предварительной проверки (п. 80.3 ст. 80 НКУ).

Согласно ст. 61 Конституции Украины никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Следовательно, при осуществлении фактических проверок контролирующие органы имеют право проверять периоды, уже проверенные при наличии законодательно определенных оснований для такой проверки.

В то же время налогоплательщики не могут быть привлечены к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, которое уже было отражено в акте предварительной проверки.

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