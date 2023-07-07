Стало известно, когда депутаты разблокируют подписание закона об отмене 2% налога для бизнеса

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит блокирующие постановления к закону об отмене 2% налога для бизнеса и, скорее всего, провалит их, что позволит подписать документ Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Верховная Рада планирует на следующей неделе разблокировать подписание главой парламента Русланом Стефанчуком и Президентом Владимиром Зеленским закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусматривающего отмену 2% налога для бизнеса и возобновление штрафов за неиспользование РРО.

"Да, на следующей неделе будет разблокировано подписание 8401 и передано на подпись Президенту", - сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Закон об отмене 2% налога для бизнеса депутаты приняли 30 июня. Согласно документу с 1 августа будет отменен 2% налога для бизнеса. Предполагается, что налогоплательщики смогут выбрать любую систему при переходе.

Относительно вопроса применения РРО поддержана позиция малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов. При этом до 1 октября сохранен мораторий на штрафы за неиспользование РРО

Кроме этого, сохраняется мораторий на проведение документальных плановых проверок налоговой бизнеса до завершения военного положения. В последний день июня комитет Верховной рады по налоговой и таможенной политике частично пересмотрел предыдущее решение и ограничил перечень компаний, которые налоговая сможет планово проверять. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя и сигарет, а также АЗС. Вместе с тем, как уточнил председатель комитета по налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев будут разрешены внеплановые налоговые проверки «по отдельным основаниям их проведения». Какие это основания не уточнил.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитные организации, банки. За этот вариант и проголосовали парламентарии

Также законом сохранено право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

В то же время, уже в начале июля в сессионный зал был внесен ряд проектов постановлений об отмене результатов голосования за указанный закон. Согласно Регламенту без рассмотрения указанных постановлений принятый закон не может быть подписан спикером Русланом Стефанчуком и, соответственно, Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор Ярослав Конощук

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