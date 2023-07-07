Стало известно, сколько украинцев уже подали заявлений о браке через Дію

В Дії сообщили, сколько граждан уже подали заявлений о браке через приложение. Об этом говорится на Facebook-странице Дії.
«Уже более 4 месяцев вы подаете заявление о браке за несколько кликов в Дії. А еще – выбираете место, дату и формат церемонии. Без походов в ГРАГС и бумажек. Даже ничего ксерить не надо.
Более 7300 пар успешно подали заявление о браке онлайн через Дію.
52% заявлений подают женщины. Почти поровну влюбленные выбирают полный обряд регистрации и женитьбы без торжеств.
Больше всего заявлений о браке через Дію - в Киеве.
Как подать заявление?
- Авторизируйтесь на портале Дія
- Выберите Услуги - Семья - Заявление о браке
- Заполните заявление и выберите детали церемонии
- Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью
- Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП
Заявление проработают в течение одного рабочего дня. Результат получаете на следующий день», - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.