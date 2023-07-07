Стало известно, сколько украинцев уже подали заявлений о браке через Дію

Больше всего заявлений о браке через Дію подали в Киеве.

В Дії сообщили, сколько граждан уже подали заявлений о браке через приложение. Об этом говорится на Facebook-странице Дії.

«Уже более 4 месяцев вы подаете заявление о браке за несколько кликов в Дії. А еще – выбираете место, дату и формат церемонии. Без походов в ГРАГС и бумажек. Даже ничего ксерить не надо.

Более 7300 пар успешно подали заявление о браке онлайн через Дію.

52% заявлений подают женщины. Почти поровну влюбленные выбирают полный обряд регистрации и женитьбы без торжеств.

Больше всего заявлений о браке через Дію - в Киеве.

Как подать заявление?

Авторизируйтесь на портале Дія Выберите Услуги - Семья - Заявление о браке Заполните заявление и выберите детали церемонии Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП

Заявление проработают в течение одного рабочего дня. Результат получаете на следующий день», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.