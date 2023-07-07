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  1. В Україні

Стало відомо, скільки українців вже подали заяв про шлюб через Дію

14:40, 7 липня 2023
Наразі найбільше заяв про шлюб через Дію подали у Києві.
Стало відомо, скільки українців вже подали заяв про шлюб через Дію
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У Дії повідомили, скільки громадян вже подали заяв про шлюб через додаток. Про це йдеться на Facebook-сторінці Дії.

«Вже більше 4 місяців ви подаєте заяву про шлюб за кілька кліків у Дії. А ще — вибираєте місце, дату та формат церемонії. Без походів у ДРАЦС та папірців. Навіть нічого ксерити не треба.

Понад 7 300 пар успішно подали заяву про шлюб онлайн через Дію.   

52% заяв подають жінки. Майже порівну закохані вибирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей. 

Найбільше заяв про шлюб через Дію — у Києві.  

Як подати заяву?

  1. Авторизуйтеся на порталі Дія
  2. Натисніть Послуги - Сім’я - Заява про шлюб
  3. Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії
  4. Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
  5. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП

Заяву опрацюють протягом одного робочого дня. Результат отримуєте на наступний день», - сказано у повідомленні.

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