Стало відомо, скільки українців вже подали заяв про шлюб через Дію

У Дії повідомили, скільки громадян вже подали заяв про шлюб через додаток. Про це йдеться на Facebook-сторінці Дії.
«Вже більше 4 місяців ви подаєте заяву про шлюб за кілька кліків у Дії. А ще — вибираєте місце, дату та формат церемонії. Без походів у ДРАЦС та папірців. Навіть нічого ксерити не треба.
Понад 7 300 пар успішно подали заяву про шлюб онлайн через Дію.
52% заяв подають жінки. Майже порівну закохані вибирають повний обряд реєстрації та одруження без урочистостей.
Найбільше заяв про шлюб через Дію — у Києві.
Як подати заяву?
- Авторизуйтеся на порталі Дія
- Натисніть Послуги - Сім’я - Заява про шлюб
- Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії
- Сплатіть адміністративний збір карткою та підпишіть електронним підписом
- Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її з КЕП
Заяву опрацюють протягом одного робочого дня. Результат отримуєте на наступний день», - сказано у повідомленні.
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