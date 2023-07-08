4000 грн за прискорення отримання дозволів на зброю: на хабарі погорів поліцейський

На Черкащині працівнику поліції повідомлено про підозру за фактом одержання хабаря.

Правоохоронці повідомили про підозру працівнику поліції за фактом прохання надати та одержання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади (ч. 1 ст. 368 КК України), передає Черкаська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що працівник Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області висловив жителю м. Черкаси прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 2000 грн за оформлення дозволу на придбання гладкоствольної зброї та 5000 грн за оформлення дозволу на придбання нарізної зброї.

У подальшому працівник поліції отримав неправомірну вигоду в розмірі 4000 грн за прискорення отримання дозволів на придбання та зберігання гладкоствольної мисливської зброї без проходження необхідної процедури навчання щодо поводження зі зброєю та за відсутності інших документів, необхідних для оформлення такого дозволу.

Наразі працівнику поліції обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - сказано у повідомленні.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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