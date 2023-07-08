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У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

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  1. В Україні

4000 грн за прискорення отримання дозволів на зброю: на хабарі погорів поліцейський

14:48, 8 липня 2023
На Черкащині працівнику поліції повідомлено про підозру за фактом одержання хабаря.
4000 грн за прискорення отримання дозволів на зброю: на хабарі погорів поліцейський
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Правоохоронці повідомили про підозру працівнику поліції за фактом прохання надати та одержання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади (ч. 1 ст. 368 КК України), передає Черкаська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що працівник Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області висловив жителю м. Черкаси прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 2000 грн за оформлення дозволу на придбання гладкоствольної зброї та 5000 грн за оформлення дозволу на придбання нарізної зброї.

У подальшому працівник поліції отримав неправомірну вигоду в розмірі 4000 грн за прискорення отримання дозволів на придбання та зберігання гладкоствольної мисливської зброї без проходження необхідної процедури навчання  щодо поводження зі зброєю та за відсутності інших документів, необхідних для оформлення такого дозволу.

Наразі працівнику поліції обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - сказано у повідомленні.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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