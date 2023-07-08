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  1. В Украине

4000 грн за ускорение получения разрешений на оружие: на взятке погорел полицейский

14:48, 8 июля 2023
В Черкасской области работнику полиции сообщено о подозрении по факту получения взятки.
4000 грн за ускорение получения разрешений на оружие: на взятке погорел полицейский
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Правоохранители сообщили о подозрении работнику полиции по факту просьбы предоставить и получение неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти (ч. 1 ст. 368 УК Украины), передает Черкасская областная. прокуратура.

«Следствием установлено, что работник Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области высказал жителю г. Черкассы просьбу о предоставлении неправомерной выгоды в размере 2000 грн за оформление разрешения на приобретение гладкоствольного оружия и 5000 грн за оформление разрешения на приобретение нарезного оружия.

В дальнейшем работник полиции получил неправомерную выгоду в размере 4000 грн за ускорение получения разрешений на приобретение и хранение гладкоствольного охотничьего оружия без прохождения необходимой процедуры обучения обращению с оружием и при отсутствии других документов, необходимых для оформления такого разрешения.

Сейчас работнику полиции избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок от трех до шести месяцев, или лишение свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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