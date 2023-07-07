ВАКС оставил Насирова под стражей и не изменил размер залога

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство защитников подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и не изменил размер залога после внесения которого он выйдет из СИЗО.

Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство защитников бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и оставил его под стражей с альтернативой внесения залога в 261 миллион гривен. Соответствующее опеределение было вынесено по итогам заседания 7 июля.

"В удовлетворении ходатайства защитников Дорошенко и Козаченко отказать", - объявил постановление председательствующий судья Маркиян Галабала.

Во время судебного разбирательства адвокаты попросили суд назначить Насирову меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 9 миллионов гривен. По мнению защитников, пока отсутствуют риски влияния на свидетелей и укрывательства бывшего председателя ГФС. Кроме этого адвокаты акцентировали, что Насиров нуждается в лечении за пределами СИЗО по болезни.

Еще одним доводом, свидетельствующим о необходимости изменения меры пресечения, защитники назвали непомерный размер залога. Они попросили суд определить «размер залога в 9 миллионов гривен» и освободить Насирова из-под стражи или изменить меру пресечения бывшему главе ГФС на домашний арест.

Кроме этого во время заседания коллегия судей также отказалась закрывать дело, отклонив соответствующее ходатайство защиты бывшего председателя Государственной фискальной службы.

«Мы считаем ваше ходатайство дефектным, поскольку мы не услышали никаких обоснований», - прокомментировал решение, обращаясь к одному из защитников Насирова председатель судья Маркиян Галабала.

Рассмотрение дела Насирова продолжат 24 июля.

Следствие по делу Насирова было завершено в феврале.

Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятку перечисляли в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Бывший чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насировым, его советником и другими лицами, преимущественно родственниками.

«Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту», - объясняет следствие.

Действия Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УКУ, его советника - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК.

Автор: Ярослав Конощук

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