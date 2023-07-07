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ВАКС залишив Насірова під вартою та не змінив розмір застави

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисників підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та не змінив розмір застави після внесення якої він вийде з СІЗО

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ВАКС залишив Насірова під вартою та не змінив розмір застави

14:00, 7 липня 2023
Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисників підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та не змінив розмір застави після внесення якої він вийде з СІЗО
ВАКС залишив Насірова під вартою та не змінив розмір застави
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Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання захисників колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та залишив його під вартою з альтернативою внесення застави у 261 мільйонів гривень. Відповідну ухвалу було постановлено за підсумками засідання 7 липня.

«У задоволенні клопотання захисників Дорошенко та Козаченко відмовити», - оголосив ухвалу головуючий суддя Маркіян Галабала.

Під час судового розгляду адвокати попросили суд призначити Насірову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави у 9 мільйонів гривень. На думку захисників наразі відсутні ризики впливу на свідків і переховування колишнього голови ДФС. Крім цього адвокати акцентували, що Насіров потребує лікування за межами СІЗО через хворобу.

Ще одним доводом, який свідчить про необхідність зміни запобіжного заходу захисники назвали непомірний розмір застави. Вони попросили суд визначити «розмір застави у 9 мільйонів гривень» та звільнити Насірова з-під варти або змінити запобіжний захід колишньому голові ДФС на домашній арешт.

Крім цього під час засідання колегія суддів також  відмовилася закривати справу відхиливши відповідне клопотання захисту колишнього голови Державної фіскальної служби.

«Ми вважаємо ваше клопотання дефектним, оскільки ми не почули жодних обгрунтувань», - прокоментував рішення, звертаючись до одного з захисників Насірова головуючий суддя Маркіян Галабала.

Розгляд справи Насірова продовжать 24 липня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», слідство у справі Насірова було завершено ще у лютому поточного року. Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.

Хабар нарахували в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів.

Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі.

«Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту», - пояснює слідство.

Дії Насірова кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК.

Автор: Ярослав Конощук

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