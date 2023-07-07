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Верховна Рада наступного тижня розгляне блокуючі постанови до закону про скасування 2% податку для бізнесу і найімовірніше провалить їх, що дозволить підписати документ Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Президентом України Володимиром Зеленським.

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Стало відомо, коли депутати розблокують підписання закону про скасування 2% податку для бізнесу

14:19, 7 липня 2023
Верховна Рада наступного тижня розгляне блокуючі постанови до закону про скасування 2% податку для бізнесу і найімовірніше провалить їх, що дозволить підписати документ Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Президентом України Володимиром Зеленським.
Стало відомо, коли депутати розблокують підписання закону про скасування 2% податку для бізнесу
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Верховна Рада планує наступного тижня розблокувати підписання очільником парламенту Русланом Стефанчуком та Президентом Володимиром Зеленським закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, який передбачає скасування 2% податку для бізнесу та відновлення штрафів за невикористання РРО.

«Так, на наступному тижні буде розблоковано підписання 8401 і передано на підпис Президенту», - повідомив перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Закон про скасування 2% податку для бізнесу депутати ухвалили 30 червня. Згідно до закону з 1 серпня буде скасовано 2% податок для бізнесу. Передбачено, що платники податків зможуть обрати будь-яку систему при переході.

Щодо питання застосування РРО підтримано позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. При цьому до 1 жовтня збережено мораторій на штрафи за невикористання РРО.

Крім цього зберігається мораторій на проведення документальних планових перевірок податковою більшості бізнесу до завершення воєнного стану. В останній день червня комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики частково переглянув попереднє рішення та обмежив перелік компаній, які податкова зможе планово перевіряти. Йдеться про виробників та продавців алкоголю та цигарок, а також АЗС. Разом з тим, як уточнив голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев будуть дозволені позапланові податкові перевірки «за окремими підставами їх проведення». Які це підстави не уточнив.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки. За цей варіант і проголосували парламентарі

Також законом збережено право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Водночас вже на початку липня до сесійної зали було внесено низку проєктів постанов про скасування результатів голосування за зазначений закон. Згідно до Регламенту без розгляду зазначених постанов ухвалений закон не може бути підписаний спікером Русланом Стефанчуком і, відповідно, Президентом України Володимиром Зеленським.

Автор Ярослав Конощук

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