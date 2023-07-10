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Под видом помощи ВСУ выманили в АЗС более 50 тонн горючего: разоблачили злоумышленников

11:15, 10 июля 2023
Злоумышленники просили представителей АЗС предоставить топливо для, якобы, выполнения боевых задач подразделениями ВСУ.
Под видом помощи ВСУ выманили в АЗС более 50 тонн горючего: разоблачили злоумышленников
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Сотрудники ГБР разоблачили в Днепре организованную группу, которая под видом помощи Вооруженным Силам Украины выманивала горючее у представителей автозаправочных станций. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

Установлено, что в группу входили шесть военнослужащих и четверо гражданских граждан. Они подделывали письма от имени руководства одной из воинских частей. В письмах представителей АЗС просили предоставить горючее для, якобы, выполнения боевых задач подразделениями ВСУ.

«Представители АЗС в течение 4 месяцев предоставляли по этим липовым листам топливо, не подозревая обмана. Всего было предоставлено более 50 тонн бензина и дизельного горючего общей стоимостью 2,5 млн. гривен. Это горючее дельцы перепродавали на территории Днепропетровской области.

Сотрудники ГБР сообщили участникам организованной группы о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

У фигурантов изъяты черновые записи, поддельные штампы и печати воинской части», - говорится в сообщении.

В ГБР также отметили, что санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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