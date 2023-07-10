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На саммите НАТО могут принять декларацию с обязательствами стран в отношении Украины — СМИ

13:28, 10 июля 2023
Страны НАТО могут принять многостороннюю декларацию.
На саммите НАТО могут принять декларацию с обязательствами стран в отношении Украины — СМИ
Фото: 24tv.ua
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На саммите НАТО, который 11-12 июля пройдет в Вильнюсе, вероятно, будет многосторонняя декларация с отдельными обязательствами стран в отношении Украины. Об этом утверждает Financial Times.

Хотя официальные обещания еще не согласованы и не обнародованы, анонимные источники, участвующие в обсуждениях, сообщили FT, что они сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться.

Также будут гарантии по обучению украинских военнослужащих, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики.

По данным анонимных источников издания, НАТО также повысит статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета. Это дает Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволяет созывать встречи для «кризисных консультаций».

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