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  1. В Украине

В Минэкономики подсчитали прямых убытков Украины из-за подрыва Каховской ГЭС

16:21, 30 июня 2023
По предварительным подсчетам, прямые убытки Украины из-за подрыва Каховской ГЭС достигли $2 миллиардов.
В Минэкономики подсчитали прямых убытков Украины из-за подрыва Каховской ГЭС
Фото из открытых источников
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По меньшей мере, $2 млрд прямого ущерба нанесено Украине из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом говорится в первом анализе, проведенном специалистами KSE Institute – аналитического подразделения Kyiv School of Economics, в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Минэкономики и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, по предварительным подсчетам, только жилищный фонд понес убытки в размере $950 млн. В зону подтопления попали около 20-30 тысяч домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области.

Энергетическая сфера понесла убытки в $624 миллиона. Каховская гидроэлектростанция разрушена и не подлежит восстановлению, общий ущерб сектора от ее разрушения составляет $586 миллионов. На строительство новой ГЭС нужно около $1 млрд.

Ущерб нанесенный транспортной инфраструктуре составил $311 млн. От наводнения пострадали более 290 км дорог.

Промышлености нанесены убытки на $105 млн. Затоплены 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.

Сельское хозяйство пострадало на $25 млн, а окружающая среда и экология понесла $1,5 млрд потерь. 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.

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