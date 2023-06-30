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Сдавала россиянам украинских патриотов: в Донецкой области будут судить старосту сельсовета

21:10, 30 июня 2023
Староста сельсовета в Донецкой области перешла на сторону оккупантов и помагала им выявлять жителей села с проукраинской позицией.
Сдавала россиянам украинских патриотов: в Донецкой области будут судить старосту сельсовета
Фото: gp.gov.ua
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В Донецкой области будут судить бывшую старосту сельсовета, которая выдавала россиянам украинских патриотов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, весной 2022 года староста Боевского сельского совета перешла на сторону окупантов.

Женщина активно сотрудничала с вооруженными формированиями государства-агрессора и с представителями так называемой «днр», отмечают в прокуратуре.

В частности, известно, что обвиняемая собирала и передавала россиянам информацию о жителях села, участвовавших в АТО/ООС, о бывших правоохранителях и местных жителях с активной проукраинской позицией.

Также в августе 2022 года обвиняемая согласилась занять должность в незаконном органе власти и стала председателем «Боевской сельской администрации Володарского района так называемой «днр».

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