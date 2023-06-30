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  1. В Україні

Здавала росіянам українських патріотів: на Донеччині судитимуть старосту сільради

21:10, 30 червня 2023
Староста сільради на Донеччині перейшла на бік окупантів та допомагала їм виявляти мешканців села з проукраїнською позицією.
Здавала росіянам українських патріотів: на Донеччині судитимуть старосту сільради
Фото: gp.gov.ua
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На Донеччині судитимуть колишню старосту сільради, яка видавала росіянам українських патріотів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року староста Боївської сільської ради перейшла на бік окупантів.

Жінка активно співпрацювала зі збройними формуваннями держави-агресора та з представниками так званої «днр», зазначають у прокуратурі.

Зокрема, відомо, що обвинувачена збирала та передавала росіянам інформацію про мешканців села, які брали участь в АТО/ООС, про колишніх правоохоронців та місцевих жителів з активною проукраїнською позицією.

Також у серпні 2022 року обвинувачена погодилась обійняти посаду у незаконному органі влади та стала головою «Боївської сільської адміністрації Володарського району так званої «днр».

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