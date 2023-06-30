Додаток для знайомств Tinder остаточно перестав працювати в рф

Зазначається, що тепер у застосунку неможливо зареєструватися за російським номером телефону.

Із п'ятниці, 30 червня, застосунок для знайомств Tinder більше не доступний на території рф. Про це повідомляють росЗМІ.

Додаток більше не доступний у магазинах Play Market та AppStore, а при спробі зайти у застосунок користувачам висвічується повідомлення про помилку та прохання зайти пізніше.

Зазначається, що тепер у застосунку неможливо зареєструватися за російським номером телефону.

При цьому повідомляється, що в обліковий запис програма увійти поки що дозволяє, проте користуватися основними функціями російські користувачі не можуть.

Раніше стало відомо, що застосунок для знайомств Tinder покине рф до кінця червня.

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