Зеленський приїде на саміт НАТО за однієї умови — Офіс Президента

Президент планує відвідати саміт, але це відбудеться лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат, зазначив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного місяця, якщо лідери країн Альянсу проявлять «дефіцит мужності», заявив у коментарі агентству Reuters заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

«Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, у нього немає причин і часу їхати», – сказав Жовква, нагадавши, що Україна на саміті хоче отримати запрошення почати процес вступу до НАТО.

«Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні до дефіциту мужності чи проявлять його в той час, як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться з російською агресією», – додав він.

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна на саміті НАТО очікує отримати гарантію запрошення в Альянс.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі.

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