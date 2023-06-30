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  1. В Украине

Зеленский приедет на саммит НАТО при одном условии – Офис Президента

12:30, 30 июня 2023
Президент планирует посетить саммит, но это произойдет только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат, отметил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
Зеленский приедет на саммит НАТО при одном условии – Офис Президента
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества", заявил в комментарии агентству Reuters заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

«Если на Вильнюсском саммите не будет результата, у него нет причин и времени ехать», – сказал Жовква, напомнив, что Украина на саммите хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО.

«Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны к дефициту мужества или проявят его в то время, как Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией», – добавил он.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс. 

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

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