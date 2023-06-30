Зеленский приедет на саммит НАТО при одном условии – Офис Президента

Президент планирует посетить саммит, но это произойдет только при условии, что Украина получит удовлетворительный результат, отметил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества", заявил в комментарии агентству Reuters заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

«Если на Вильнюсском саммите не будет результата, у него нет причин и времени ехать», – сказал Жовква, напомнив, что Украина на саммите хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО.

«Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны к дефициту мужества или проявят его в то время, как Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией», – добавил он.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна на предстоящем саммите НАТО ожидает получить гарантию приглашения в Альянс.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

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