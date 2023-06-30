Приложение для знакомств Tinder окончательно перестало работать в рф

Отмечается, что теперь в приложении невозможно зарегистрироваться по российскому номеру телефона.

С пятницы, 30 июня, приложение для знакомств Tinder больше не доступно на территории рф. Об этом сообщают росСМИ.

Приложение больше не доступно в магазинах Play Market и AppStore, а при попытке зайти в приложение пользователям высвечивается сообщение об ошибке и просьба зайти позже.

При этом сообщается, что в аккаунт программа войти пока позволяет, однако пользоваться основными функциями российские пользователи не могут.

Ранее стало известно, что приложение для знакомств Tinder покинет рф до конца июня.

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