У Мінекономіки підрахували суму прямих збитків України через підрив Каховської ГЕС

За попередніми підрахунками, прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів.

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Щонайменше $2 млрд прямих збитків завдано Україні через підрив Каховської ГЕС. Про це йдеться у першому аналізі, здійсненому фахівцями KSE Institute – аналітичного підрозділу Kyiv School of Economics, у співпраці з Офіс Президента України, Мінекономіки та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, за попередніми підрахунками, лише житловий фонд зазнав збитків в розмірі $950 млн. У зону підтоплення потрапили приблизно 20-30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

Енергетична сфера зазнала збитків у $624 мільйони. Каховська гідроелектростанція зруйнована і не підлягає відновленню, загальні збитки сектору від її руйнування сягають $586 мільйонів. На побудову нової ГЕС потрібно близько $1 млрд.

Збитки завдані транспортній інфраструктурі склали $311 млн. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

Промисловості завдано збитків на $105 млн. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

Сільське господарство постраждало на $25 млн, а довкілля та екологія зазнало $1,5 млрд втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

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