Кабмін вніс зміни до порядку отримання грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС: хто не отримає гроші

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Каховської ГЕС, передбачивши, що особам, які перебували за кордоном понад 30 діб станом на 5 червня грошова допомога не надається.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів вирішив не надавати одноразову грошову допомогу постраждалим від підриву РФ Каховської ГЕС в разі, якщо буде встановлено, що претендент на таку допомогу перебував за кордоном понад 30 календарних днів підряд станом на 5 червня поточного року. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 7 липня.

За словами представника уряду у Кабінеті міністрів Тараса Мельничука, рішенням уряду передбачено проведення перевірки осіб, які претендують на отримання такої допомоги за підсумками, якої в її отриманні може бути відмовлено

«Внесено зміни до Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції. Передбачено надання матеріальної грошової допомоги незалежно від отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеними особами. Встановлено, що засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери проводиться перевірка осіб, які претендують на призначення матеріальної грошової допомоги, щодо факту перебування (неперебування) за кордоном з урахуванням результатів превентивної верифікації відповідно до Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та відомостей, наявних в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу. У разі встановлення станом на 05.06.2023 факту перебування таких осіб за кордоном більше 30 календарних днів підряд матеріальна грошова допомога не надається», - зазначив Мельничук.

Згідно до постанови уряду, розмір одноразової грошової допомоги становить 5 тисяч гривень на особу. Постраждалими визнаються особи, які на момент підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей та які станом на 5 червня 2023 р. не були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Також тепер не можуть претендувати на допомогу особи, які станом на 5 червня знаходилися за кордоном понад 30 календарних днів поспіль.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за попередніми підрахунками, прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів.

Автор Ярослав Конощук

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