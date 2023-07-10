Ольга Стефанішина пояснила, які наслідки для швидкості реформ в Україні може мати відсутність запрошення України до НАТО

Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», в Україні вважають, що відсутність запрошення у НАТО може призвести до того, що рішення щодо внутрішніх трансформацій будуть ставитися під питання.

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Президент США Джо Байден заявив в свіжому інтерв’ю Фаріду Закарії з CNN, що Україна не готова до членства в НАТО і що «передчасно» починати процес, щоб дозволити Україні приєднатися до Альянсу в розпал війни. Байден сказав, що він не «думає, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім’ї НАТО зараз».

«Якщо війна триває, значить, ми всі у війні», — сказав Байден, маючи на увазі зобов’язання альянсу щодо взаємної оборони.

Також він додав, що будуть «інші вимоги, яким необхідно відповідати, включаючи демократизацію», щоб Україну розглядали як кандидата на членство у НАТО.

Нагадаємо речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 5 липня заявила, що «Байден повторював, що Україні, перед тим як доєднатися до альянсу, доведеться впровадити реформи, щоб відповідати тим стандартам, які мають країни-члени НАТО».

В свою чергу, спікер МЗС України Олег Ніколенко 6 липня опублікував відповідь, в якій МЗС зазначає, що Україна й так проводить безліч реформ, які не проводить жодна країна в умовах війни.

В інтерв’ю «Європейській правді», яке вийшло 10 липня, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підкреслила, що без чіткої перспективи членства в Альянсі мотивація політичних гравців в Україні стосовно внутрішніх трансформацій «буде інша».

«Якщо зараз рішення щодо запрошення не буде – то однозначно буде потрібен перегляд стратегії. Тому що це рішення має запустити велику кількість процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, процеси трансформації нашого сектора безпеки та оборони, вибір пріоритетів у взаємодії з союзниками.

Наявність або відсутність запрошення визначає також зміст гарантій безпеки. Бо якщо ми маємо відстрочене або не ухвалене у Вільнюсі рішення щодо членства України в НАТО, це означає, що двосторонні гарантії безпеки стають є основними. Очевидно, в такому разі зміщуються їхні акценти.

Ми все одно будемо прямувати в НАТО, але перебіг цього процесу зміниться, бо без чіткої перспективи членства в Альянсі мотивація (політичних гравців в Україні. – ЄП) буде інша. Одна річ, коли ми розуміємо, що все, що ми робимо з точки трансформації в умовах війни, веде нас до політичного рішення і до основної гарантії безпеки. Але якщо цієї кінцевої мети немає, тоді будь-яке рішення щодо внутрішніх трансформацій буде ставитися під питання: чи воно є необхідним зараз, в умовах війни?

Хоча наше чітке переконання – і моє, і всієї нашої політичної команди, – що членство в НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для України.

І особливе роздратування викликають дискусії, які кладуть на стіл абсолютно недолугі аргументи-заперечення з приводу Росії», - зазначила Ольга Стефанішина.

Також, за її словами, «позиція, яка найбільш розчаровує – це коли кажуть: «Ми не знаємо, як закінчиться війна, і рано чи пізно, можливо, треба буде сісти за стіл перемовин, і тоді відмова України від членства НАТО може бути частиною переговорної позиції».

«Ми чули такі меседжі – хоч і не на майданчику НАТО. Але це наївна позиція. Навпаки, ухвалене рішення про членство України в НАТО спонукатиме Росію думати, як виводити свої війська і як відступати», - додала віце-прем’єр.

Автор: Наталя Мамченко

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