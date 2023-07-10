Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО

Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним трансформациям будут под вопросом

Кабмин внес изменения в порядок получения денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто не получит деньги

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС, предусмотрев, что лицам, находившимся за границей более 30 суток по состоянию на 5 июня, денежная помощь не предоставляется

Правительство одобрило законопроект, который должен позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса и граждан налоговой

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий, что Минфин будет утверждать показатели эффективности налоговой, что должно позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса услугами налоговой.

Денис Малюска опроверг обыски ГБР в Минюсте

ГБР не приходило в Минюст с обысками, отметил министр юстиции.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

11:53, 10 июля 2023
Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.
Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Евгений Краснощеков сообщил в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора о не совсем приятном инциденте, который произошел 3 июля.

Судья сообщил, что 27 апреля 2023 года в Верховный Суд была подана кассационная жалоба на решение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда.

Иск касался признания противоправным и отмены приказа, взыскания средней заработной платы за время отстранения от работы.

18 мая судья Евгений Краснощеков оставил без движения кассационную жалобу и предоставил срок для устранения недостатков.

Также 24 июня Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении от уплаты судебного сбора.

3 июля в Верховный Суд поступили уведомления об уплате судебного сбора, сообщения о возмещении морального ущерба в размере 300 тыс. гривен, а также «гарантийное письмо», в котором было указано, что истец «в случае возмещения и получения компенсации морального вреда в сумме 300 тыс. грн.  гривен и возврата средств ожидаемой выгоды – заработной платы за время незаконного отстранения, перечислить на карточный счет сумму 10% от этих начислений Евгению Витальевичу Краснощекову».

Ознакомившись с содержанием "гарантийного письма", Евгений Краснощеков пришел к выводу, что речь идет о попытке влияния на судью с целью принятия им определенного судебного решения.

Следовательно, судья расценил действия участника процесса как попытку вмешательства в осуществление правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду