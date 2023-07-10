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Туреччина не висувала умов щодо повернення командирів оборони Маріуполя — посол

12:31, 10 липня 2023
За словами посла України у Туреччині Василя Боднаря, переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців.
Туреччина не висувала умов щодо повернення командирів оборони Маріуполя — посол
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Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Анкара не висувала умов щодо повернення українських військовослужбовців - командирів оборони Маріуполя, про які йому було б відомо. Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

«Будь-яких умов, про які мені було відомо щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто, і це навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоби сам процес тривав. Її роль в цьому також важлива, оскільки піднімається її рейтинг, і позиція глобального гравця Туреччини у даному випадку тільки посилюється.

І звичайно, також треба враховувати важелі впливу і взаємозалежність певним чином росії і Туреччини, і можливість приймати такі рішення, базуючись у тому числі на своїх інтересах. Тому що давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України, але це також посилення позиції Туреччини в комунікації з російською стороною», - сказав посол.

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