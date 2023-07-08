Україна повертає з Туреччини командирів «Азову», які обороняли Азовсталь, відео

Українські військові з Азовсталі перебували в Туреччині після російського полону.

Командування полку «Азов» повернулося з Туреччини в Україну. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними», — зазначив глава держави.

Президент також опублікував відео, на якому видно, що вони з захисниками «Азовсталі» повертаються одним літаком.

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