Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

Фото: me.gov.ua

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності Національного агентства з акредитації (НААУ) і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та засобів масової інформації.

Однак, як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з різних джерел, державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк знайомі, і у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження. Тож, існують великі ризики, що виконавці доручення міністра стосовно перевірки НААУ можуть «спустити ситуацію на гальмах», переклавши всю відповідальність за можливі порушення в діяльності НААУ з його керівництва на звичайних виконавців або «попередників».

Побічно на це вказує і те, які «відповіді» надаються за підписом Віталія Петрука на запити ЗМІ стосовно ситуації у НААУ.

Що відбувається у НААУ

Український бізнес неодноразово звертався до Мінекономіки стосовно корупційних проявів у НААУ. Крім того, відповідні звернення про кримінальне правопорушення керівництвом НААУ підприємці передали до правоохоронних органів: Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, НАБУ тощо.

Мова йде про штучне затягування НААУ та його керівником Сергієм Костюком розгляду документів суб’єктів господарювання. Дані документи у НААУ просто «губляться», відсутні терміни, які регламентують погодження таких документів, повністю відсутня прозорості у діяльності Агентства тощо. Зловживання монопольним становищем та відсутність належного регулювання, безвідповідальність призводять до створення корупційних ризиків. Наприклад, документи органу з оцінки відповідності ТОВ «ДЖИ-АВТО» лежать у НААУ з грудня 2022 року, тобто, з тих пір, як очільником НААУ призначено Сергія Костюка.

Дані факти висвітлені у сюжетах Право ТВ (Як призначеного Мінекономіки керівника НААУ Сергія Костюка на роботі шукали, Як створити корупцію у Нацагентстві з акредитації, штучно затягуючи розгляд документів, Як заступник керівника Нацагентства з акредитації Сидоренко з бізнесом комунікує: 90-ті відпочивають).

Юлія Свириденко: «У НААУ проводиться перевірка»

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у і НААУ.

Втім, чиновники Міністерства чомусь вирішили приховати той факт, що у Нацагентстві проводиться перевірка.

«На сьогодні у Мінекономіки відсутні правові підстави для здійснення позапланового моніторингу відповідності вимогам до національного органу з акредитації», - йдеться у відповіді від 13 червня на запит за підписом заступника міністра Надії Бігун, яку вона надала з посиланням на доручення Юлії Свириденко.

Однак сама Юлія Свириденко 30 червня під час публічного заходу повідомила «Судово-юридичній газеті», що вона у курсі скарг на діяльність Нацагентства від підприємців і перевірка у НААУ зараз триває.

Чому у відповіді заступника міністра та самого міністра мають місце такі розходження – наразі невідомо.

Ексцес виконавця?

Разом з тим, слід зазначити, що це не перший приклад, коли офіційні відповіді чиновники Мінекономіки формулюють дивним чином.

Наприклад, державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук у запиті стосовно того, коли та як відбувається прийом громадян і чому представників бізнесу, які скаржилися на НААУ відмовляються на такий прийом (навіть дистанційний (!) записувати, повідомив, що підприємці начебто «не просили» керівництво Мінекономіки вислухати їх скарги на діяльність НААУ. Хоча у розпорядженні нашого видання є відеозапис розмови, де підприємці просять на такий прийом їх записати.

Також, у відповіді стосовно відповідності вимогам законодавства керівника НААУ Сергія Костюка – йдеться про те, що він й не керівник зовсім, а виконуючий обов’язки. Тож мати відповідний досвід, як того вимагає український закон і міжнародні норми, він не зобов’язаний.

Нагадаємо, що для призначення він мав відповідати критеріям статті 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Втім, чиновники Мінекономіки в особі державного секретаря Віталія Петрука з якихось причин вирішили приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Цікаво, що і Віталій Петрук, і нинішній очільник НААУ Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Окрім того, директор НААУ за українським законодавством і міжнародними стандартами має бути призначений за результатами конкурсу, в ході якого мають бути перевірені його компетентність, доброчесність та відповідність іншим критеріям.

Однак Міністерство не проводило такий конкурс з 2020 року.

Замість цього у грудні 2022 року призначили в. о. директора НААУ Сергія Костюка, який до цього у сфері акредитації ніколи не працював і не займав жодних посад у НААУ чи інших пов’язаних за сферою діяльності органах.

Як зазначає Віталій Петрук, призначили Костюка «за заявою останнього». Однак будь-який конкурс чи оголошення про вакансію не оголошувалися.

Тож, як Сергій Костюк дізнався, куди та як йому подавати «резюме» на вакансію – невідомо.

Крім того, як зазначає Віталій Петрук у відповіді на запит, Сергій Костюк не проходив перевірки ані на відповідність Закону «Про запобігання корупції», ані на відповідність Закону «Про очищення влади», ані будь-яких інших перевірок.

Хоча такі перевірки мали б відбутися, з огляду на той факт, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Згодом за рішенням суду його виправдали.

Чи вийде «перекласти на попередників»

Отже, хоча у НААУ й триває перевірка, складається враження, що окремі чиновники Міністерства економіки мають певні власні переконання для того, щоб ігнорувати звернення стосовно корупційних проявів у Національному агентстві з акредитації.

Такі обставини створюють справжні ризики для того, що перевірка, про яку зазначила Юлія Свириденко, дійсно відбудеться об’єктивно та неупереджено, і за її результатами відповідальність будуть нести ті особи, які сприяли корупційним проявам, а не звичайні виконавці або ж «попередники».

Адже ігнорування очевидних порушень у подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабінет міністрів України, тобто на «промисловому безвізі».

Вочевидь, це стане додатковим бар’єром для України на шляху до членства в ЄС та, зокрема, для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, оскільки не декларативна, а реальна боротьба з корупцією є безпосередньою вимогою Єврокомісії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.