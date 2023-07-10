Викрили колишнього нардепа-комуніста, який підписав звернення до путіна щодо визнання «л/днр»

Колишній нардеп-комуніст також підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої «комуністичної партії України», який підтримав збройну агресію рф проти України. Про це повідомив офіційний сайт СБУ.

«Напередодні повномасштабного вторгнення росії він був одним з організаторів звернення так званої «міжнародної спілки радянських офіцерів» до президента країни-агресора.

У цьому «листі» його підписанти просили очільника кремля визнати «суверенітет» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у москві та агітував за «приєднання» захопленої частини сходу України до рф. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ рф.

Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на «бліцкриг» рашистів і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих.

Також він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону», - сказано у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

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