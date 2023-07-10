У ВАКС повідомили про наявність вакантної посади

У ВАКС відкрилася вакансія головного спеціаліста відділу доступу до публічної інформації.

У Вищому антикорупційному суді відкрилася вакансія головного спеціаліста за напрямком забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян та розгляду адвокатських запитів. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

«Колеги, у апараті Вищого антикорупційного суду відкрилася вакансія головного спеціаліста за напрямком забезпечення доступу до публічної інформації, розгляду звернень громадян та розгляду адвокатських запитів.

Запрошую бажаючих до кінця дня 21.07.2023 року надсилати резюме на [email protected]

У темі листа прошу вказувати «вакансія головного спеціаліста відділу доступу до публічної інформації».

Після закінчення прийому резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

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