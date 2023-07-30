В Україні вперше вручили відомчу нагороду — медаль «Хрест Медичних сил»

Міністр оборони України Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою — медаллю «Хрест Медичних сил».
Як повідомили у Міноборони, медаллю «Хрест Медичних сил» нагороджуються військовослужбовці та працівники Медичних сил Збройних Сил України.
Відомча нагорода встановлена наказом МОУ № 392 від 21 листопада 2022 року.
Нагорода вручається за:
- бездоганну службу (працю);
- старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил Збройних Сил України.
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