В Україні вперше вручили відомчу нагороду — медаль «Хрест Медичних сил»

Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою.

Міністр оборони України Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою — медаллю «Хрест Медичних сил».

Як повідомили у Міноборони, медаллю «Хрест Медичних сил» нагороджуються військовослужбовці та працівники Медичних сил Збройних Сил України.

Відомча нагорода встановлена наказом МОУ № 392 від 21 листопада 2022 року.

Нагорода вручається за:

бездоганну службу (працю);

старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил Збройних Сил України.

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