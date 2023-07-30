За словами Лубінця, із соцмереж стало відомо, що військовий, який перебував у госпіталі, оголосив голодування, як протест заради чемного ставлення до військових.

Офіс Омбудсмана провів перевірку в Мукачівському військовому госпіталі. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, із соцмереж стало відомо, що військовий, який перебував у госпіталі, оголосив голодування, як протест заради чемного ставлення до військових.

Моніторинговий візит госпіталю провів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков.

Як зазначається, він оглянув умови перебування захисників, конфіденційно поспілкувався з військовим, який за результатом розмови відмовився від голодування, а також поговорив з іншими військовослужбовцями, які на даний час проходять лікування.

«У ході перевірки виявлено незначні порушення та надано рекомендації для їхнього вирішення», - наголосили у Офісі Омбудсмана.

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