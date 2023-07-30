У Туреччині за неякісне будівництво в зоні землетрусів заарештували 351 особу

6 лютого два потужні землетруси спустошили частини Туреччини та Сирії.

Джерело фото: Turkish Minute

Турецькі суди заарештували 351 особу в результаті розслідування підозрюваних щодо причетності будівельного бізнесу до значних руйнувань під час потужних землетрусів, що сталися на півдні Туреччини в лютому, – розповів міністр юстиції країни Йилмаз Тунч, повідомляє Turkish Minute.

6 лютого два потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 спустошили частини Туреччини та Сирії, спричинивши загибель майже 60 000 осіб у двох країнах.

За словами Тунча, в рамках розслідувань щодо 1 757 осіб, яких вважають причетними до неякісного будівництва будівель, зруйнованих землетрусами, 351 особа була заарештована судом, тоді як 642 були затримані, але звільнені з випробувальним терміном.

Розслідування потребує часу, оскільки експертам потрібні зразки з будівель, щоб допомогти судам визначити, хто несе відповідальність.

Турецький суд звільнив сімох підозрюваних, які раніше були заарештовані в рамках розслідування обвалу житлового комплексу «Галерея» в Діярбакирі під час лютневих землетрусів. Розслідування, проведене Головною прокуратурою Діярбакира, мало на меті виявити будь-яку недбалість, пов'язану з обвалом будівель.

У лютому відразу після трагедії Міністерство юстиції Туреччини оголосило про створення бюро розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом.

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