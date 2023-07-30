В Турции за некачественное строительство в зоне землетрясений арестовали 351 человека

6 февраля два мощных землетрясения опустошили части Турции и Сирии.

Источник фото: Turkish Minute

Турецкие суды арестовали 351 человека в результате расследования подозреваемых в причастности строительного бизнеса к значительным разрушениям во время мощных землетрясений, произошедших на юге Турции в феврале, – рассказал министр юстиции страны Йылмаз Тунч, сообщает Turkish Minute.

6 февраля два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 опустошили части Турции и Сирии, вызвав гибель почти 60 000 человек в двух странах.

По словам Тунча, в рамках расследований в отношении 1 757 человек, которых считают причастными к некачественному строительству зданий, разрушенных землетрясениями, 351 человек был арестован судом, тогда как 642 были задержаны, но освобождены с испытательным сроком.

Расследование требует времени, поскольку экспертам нужны образцы из зданий, чтобы помочь судам определить, кто несет ответственность.

Турецкий суд освободил семерых подозреваемых, которые ранее были арестованы в рамках расследования обвала жилого комплекса «Галерея» в Диярбакыре во время февральских землетрясений. Расследование, проведенное Главной прокуратурой Диярбакыра, имело целью выявить любую халатность, связанную с обвалом зданий.

В феврале сразу после трагедии Министерство юстиции Турции объявило о создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.

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