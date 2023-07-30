Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

  1. В мире

В Турции за некачественное строительство в зоне землетрясений арестовали 351 человека

23:20, 30 июля 2023
6 февраля два мощных землетрясения опустошили части Турции и Сирии.
В Турции за некачественное строительство в зоне землетрясений арестовали 351 человека
Источник фото: Turkish Minute
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Турецкие суды арестовали 351 человека в результате расследования подозреваемых в причастности строительного бизнеса к значительным разрушениям во время мощных землетрясений, произошедших на юге Турции в феврале, – рассказал министр юстиции страны Йылмаз Тунч, сообщает Turkish Minute.

6 февраля два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 опустошили части Турции и Сирии, вызвав гибель почти 60 000 человек в двух странах.

По словам Тунча, в рамках расследований в отношении 1 757 человек, которых считают причастными к некачественному строительству зданий, разрушенных землетрясениями, 351 человек был арестован судом, тогда как 642 были задержаны, но освобождены с испытательным сроком.

Расследование требует времени, поскольку экспертам нужны образцы из зданий, чтобы помочь судам определить, кто несет ответственность.

Турецкий суд освободил семерых подозреваемых, которые ранее были арестованы в рамках расследования обвала жилого комплекса «Галерея» в Диярбакыре во время февральских землетрясений. Расследование, проведенное Главной прокуратурой Диярбакыра, имело целью выявить любую халатность, связанную с обвалом зданий.

В феврале сразу после трагедии Министерство юстиции Турции объявило о создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва