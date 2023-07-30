По словам Лубинца, из соцсетей стало известно, что военный, который находился в госпитале, объявил голодовку, как протест ради вежливого отношения к военным.

Офис Омбудсмана провел проверку в Мукачевском военном госпитале. Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, из соцсетей стало известно, что военный, который находился в госпитале, объявил голодовку, как протест ради вежливого отношения к военным.

Мониторинговый визит госпиталя провел представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков.

Как отмечается, он осмотрел условия пребывания защитников, конфиденциально пообщался с военным, который по результату разговора отказался от голодовки, а также поговорил с другими военнослужащими, которые в настоящее время проходят лечение.

«В ходе проверки выявлены незначительные нарушения и предоставлены рекомендации по их решению», - отметили в Офисе Омбудсмана.

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