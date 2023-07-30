В ВСУ впервые тестируют «тактические кроссовки»

В Вооруженных Силах Украины тестируют «тактические кроссовки». Как рассказали в Минобороны, более 10 украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями.
Как отмечается, первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился.
После получения отзывов из войск офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ прорабатывают техническую спецификацию по данному предмету с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.
Далее – утверждение образца-эталона.
Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и ГОСТ нового предмета вещевого имущества или апгрейд существующих.
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