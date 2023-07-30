В ВСУ впервые тестируют «тактические кроссовки»

Более 10 украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения военнослужащими.

Источник фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Вооруженных Силах Украины тестируют «тактические кроссовки». Как рассказали в Минобороны, более 10 украинских фирм вызвались предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями.

Как отмечается, первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился.

После получения отзывов из войск офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ прорабатывают техническую спецификацию по данному предмету с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

Далее – утверждение образца-эталона.

Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и ГОСТ нового предмета вещевого имущества или апгрейд существующих.

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