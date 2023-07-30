Ілон Маск встановив літеру «X» на даху штаб-квартири в Сан-Франциско – влада почала розслідування

Маск представив новий логотип «X» на заміну відомого синього птаха Twitter.

Джерело фото: Noah Berger / AP

На даху штаб-квартири компанії Ілона Маска у Сан-Франциско 28 липня зʼявилася гігантський знак «X». Міська влада почала розслідування, оскільки логотип встановили без дозволу.

Про це пише «Associated Press».

Міська влада каже, що заміна літер чи символів на будівлях або встановлення вивіски на них вимагає дозволу з міркувань проектування та безпеки.

Патрік Ханнан, прессекретар Департаменту будівельної інспекції, заявив на початку цього тижня, що для будь-якої заміни літер або символів потрібен дозвіл, щоб забезпечити «відповідність історичному характеру будівлі» та переконатися, що доповнення безпечно прикріплене.

«Для встановлення цього знака також необхідна перевірка та погодження планування. Місто подає скаргу та розпочинає розслідування», — зазначив він.

Маск представив новий логотип «X» на заміну відомого синього птаха Twitter.

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