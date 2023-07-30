Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara можуть відкритися в українських ТРЦ уже восени

Голова Української Ради Торгових Центрів припустив, що Inditex може відновити роботу в Україні вже цього року.

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Іспанська група Inditex, що є власником брендів ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home та інших, може відновити роботу своїх магазинів вже восени.

Про це повідомив голова Української Ради Торгових Центрів Максим Гаврюшин, пише UCSC.

«Професійна спільнота робить багато для того, щоб Inditex повернувся. Це дуже важливо і з економічного, і соціального, і політичного погляду. Inditex є одним із найбільших ритейлерів в Україні. Його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних ритейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів. У мене є відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня. Якщо цього не відбудеться в цей проміжок, наступне вікно буде вже навесні», — зауважив Максим Гаврюшин.

Голова УРТЦ сподівається, що відкриття все ж відбудеться найближчими місяцями, однак зауважує, що прогнозувати це дуже складно. На рішення компанії в будь-який момент може позитивно або негативно вплинути якась новина.

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