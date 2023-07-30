У Повітряних силах прокоментували атаку безпілотників на Крим і Москву

Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на Москву й окупований Крим.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував атаки безпілотників на Москву й окупований Крим. Про це він розповів у ефірі українського національного телемарафону.

«У росії завжди щось літає, і в Москві, зокрема. Є ті, кого війна «не торкається» – вона вже торкається. Вже є певні настрої у росії – щось прилітає, і голосно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – наголосив він.

Ігнат додав, що безпілотники, навіть тихохідні – складна ціль для протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, у Москві прогриміли сильні вибухи. Країну-агресора атакували безпілотники. Вибухи, зокрема, сталися біля комплексу «Москва-Сіті» через попадання в об'єкт дрона.

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