Після вибуху в «Москва-сіті» на вулиці знаходять обгорілу документацію одного з міністерств: фото і відео

У мережі поширюють відео з елітного комплексу «Москва-Сіті», який атакували безпілотники.

У ніч проти неділі, 30 липня, у Москві прогриміли сильні вибухи. Країну-агресора атакували безпілотники.

Стверджується, що вибухи, зокрема, сталися біля комплексу «Москва-Сіті» через попадання в об'єкт дрона.

БПЛА врізався в районі 6-7 поверху будівлі. Додають, що один дрон із дронів потрапив у кут «міністерської вежі» Москва-Сіті (Мінпромторг, Мінзв'язку, Мінекономрозвитку) і вибухнув на 10-му поверсі.

Вибуховою хвилею з офісу «Москви-Сіті» винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Після атаки на місто у Москві аеропорт Внуково закрито на виліт і приліт, рейси перенаправляють в інші аеропорти. Режим «Килим» введений в аеропорту Внуково. Літаки більше не приймають, їм доводиться кружляти у повітрі. Посадку на виліт також припинили.

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