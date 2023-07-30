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Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.

Для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном

Суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн.

Кабмін пропонує визначити обсяги фінансування на цифровізацію судів, Вищої ради правосуддя та побудову ЄСІТС

Загалом на заходи з цифровізації системи правосуддя, на думку Мінцифри, у 2023 році вистачить 315 млн грн.

Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

  1. У світі

Після вибуху в «Москва-сіті» на вулиці знаходять обгорілу документацію одного з міністерств: фото і відео

08:40, 30 липня 2023
У мережі поширюють відео з елітного комплексу «Москва-Сіті», який атакували безпілотники.
Після вибуху в «Москва-сіті» на вулиці знаходять обгорілу документацію одного з міністерств: фото і відео
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У ніч проти неділі, 30 липня, у Москві прогриміли сильні вибухи. Країну-агресора атакували безпілотники.

Стверджується, що вибухи, зокрема, сталися біля комплексу «Москва-Сіті» через попадання в об'єкт дрона.

БПЛА врізався в районі 6-7 поверху будівлі. Додають, що один дрон із дронів потрапив у кут «міністерської вежі» Москва-Сіті (Мінпромторг, Мінзв'язку, Мінекономрозвитку) і вибухнув на 10-му поверсі.

Вибуховою хвилею з офісу «Москви-Сіті» винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Після атаки на місто у Москві аеропорт Внуково закрито на виліт і приліт, рейси перенаправляють в інші аеропорти. Режим «Килим» введений в аеропорту Внуково. Літаки більше не приймають, їм доводиться кружляти у повітрі. Посадку на виліт також припинили.

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