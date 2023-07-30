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Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

Совещательная группа экспертов сможет отсеять кандидатов в КСУ на этапе проверки добропорядочности и знаний.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Получив решение ЕСПЧ в свою пользу, обвиняемый попросил БП ВС пересмотреть продление содержания под стражей: что решила Большая Палата

Европейский суд по правам человека в решении от 22 июня 2023 года констатировал нарушение Конвенции в отношении обвиняемого, и он обратился в Большую Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре определения о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

Руководитель аппарата суда загружал несуществующие решения суда в систему, благодаря чему удалось завладеть квартирами одесситов

Руководитель аппарата суда, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе, указывает прокуратура.

  1. В мире

После взрыва в «Москва-сити» на улице находят обгоревшую документацию одного из министерств: фото и видео

08:40, 30 июля 2023
В сети распространяют видео из элитного комплекса «Москва-сити», который атаковали беспилотники.
После взрыва в «Москва-сити» на улице находят обгоревшую документацию одного из министерств: фото и видео
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В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремели сильнейшие взрывы. Страну-агрессора атаковали беспилотники.

Утверждается, что взрывы, в частности, произошли у комплекса «Москва-Сити» из-за попадания в объект дрона.

БПЛА врезался в районе 6-7 этажа здания. Добавляют, что один дрон из дронов попал в угол министерской башни «Москва-Сити» (Минпромторг, Минсвязи, Минэкономразвития) и взорвался на 10-м этаже.

Взрывной волной из офиса "Москвы-Сити" вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в комплексе IQ-квартал.

После атаки на город в Москве аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Режим «Ковёр» введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружиться в воздухе. Посадку на вылет также прекратили.

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