После взрыва в «Москва-сити» на улице находят обгоревшую документацию одного из министерств: фото и видео

В сети распространяют видео из элитного комплекса «Москва-сити», который атаковали беспилотники.

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремели сильнейшие взрывы. Страну-агрессора атаковали беспилотники.

Утверждается, что взрывы, в частности, произошли у комплекса «Москва-Сити» из-за попадания в объект дрона.

БПЛА врезался в районе 6-7 этажа здания. Добавляют, что один дрон из дронов попал в угол министерской башни «Москва-Сити» (Минпромторг, Минсвязи, Минэкономразвития) и взорвался на 10-м этаже.

Взрывной волной из офиса "Москвы-Сити" вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в комплексе IQ-квартал.

После атаки на город в Москве аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Режим «Ковёр» введен в аэропорту Внуково. Самолеты больше не принимают, им приходится кружиться в воздухе. Посадку на вылет также прекратили.

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