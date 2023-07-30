Новая соцсеть Threads потеряла более половины пользователей, — Цукерберг

Он назвал ситуацию нормальной и выразил надежду, что показатели улучшатся, когда Threads будет иметь новые функции.

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Новая соцсеть Threads потеряла более половины пользователей. Об этом заявил основатель Meta Марк Цукерберг, пишет BBC.

«Если у вас зарегистрируется более 100 миллионов человек, в идеале было бы здорово, если бы все они или даже половина остались. Мы еще не добились этого», — сказал он.

Цукерберг назвал ситуацию нормальной и выразил надежду, что показатели улучшатся, когда Threads будет иметь новые функции. По словам одного из топ-менеджеров Meta Криса Кокса, теперь компания сосредоточилась на увеличении количества «крючков», чтобы вернуть людей в соцсеть.

Он также рассказал сотрудникам об огромной ставке компании на еще не созданный мир виртуальной реальности Metaverse. Он сказал, что работа над технологией дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) «не опережает график, но идет по плану». Однако он не ожидает, что их использование станет массовым до следующего десятилетия.

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