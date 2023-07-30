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Как предотвратить торговлю людьми и не стать соучастником: оговорка таксистам

20:32, 30 июля 2023
Перевозка уголовного правонарушителя может рассматриваться как соучастие.
Как предотвратить торговлю людьми и не стать соучастником: оговорка таксистам
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Водители такси могут помочь распознать пострадавших от торговли людьми, ведь такси часто используют для их транспортировки, и помочь этим людям, вызвав полицию, – отмечает Минсоцполитики.

Чтобы помочь пострадавшим от торговли людьми и самим не стать жертвой, водителям такси рекомендуют:

  • ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно противостоять подозреваемому в торговле людьми;
  • предоставляя информацию полиции, важно указать как можно больше деталей;
  • соблюдайте корпоративный протокол, например, уведомление руководства компании и службы внутренней безопасности.

Согласно Ст. 27 УК перевозка уголовного правонарушителя, даже не обещанная заранее, может трактоваться правоохранителями как соучастие.

При этом согласно Ст. 75 и 214 Уголовного процессуального кодекса любое лицо имеет право поделиться своими подозрениями о совершении уголовного преступления с органами полиции. Именно они проводят расследование и проверяют факты. В случае, если подозрения не подтвердились, заявитель не несет за это ответственности.

Действующим законодательством предусмотрено также, что в случае вызова в следственный или суд повесткой работодатель обязан отпустить работника с работы с сохранением средней заработной платы.

Если существует подозрение о случаях торговли людьми или любого вида эксплуатации, необходимо обратиться за номерами:

  • 102 – полиция
  • 1547 – горячая линия по противодействию торговле людьми
  • 112 – служба экстренной помощи в ЕС.

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