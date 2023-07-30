Более 50% украинцев не доверяют судам и партиям – опрос

Самый высокий уровень доверия имеют Вооруженные Силы Украины.

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Украинцы меньше всего доверяют политическим партиям и судам. Об этом говорится в результатах социологического опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля этого года в рамках проекта Программы MATRA, что финансируется Посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Результаты опроса показали, что среди социальных институтов, наибольшее недоверие украинцы выражают политическим партиям (51,2%) и судебной системе Украины (50,7%). Также 44,4% респондентов отметили, что не доверяют государственному аппарату (чиновникам).

Высокий уровень доверия имеют ВСУ (87,3%), добровольческие батальоны (78,2%), волонтерские организации (71,7%).

Источник фото: razumkov.org.ua

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