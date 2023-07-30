В Карпаты с велосипедами: УЗ запустит дополнительный удобно обустроенный поезд

Региональный поезд будет обустроен специальными велостойками.

Источник фото: Tripadvisor

В Украине с 1 августа начнет курсировать дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славское, Воловец в Мукачево. Поезд оборудован специальными велостойками в первом и последнем вагонах поезда, – сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Расписание движения поезда:

отправление из Львова в 07:35, прибытие в Мукачево в 12:07.

отправление из Мукачево в 14:30, прибытие во Львов в 18:45.

Региональный поезд будет делать остановки на станциях: Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенев, Тухля, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты.

В УЗ предупреждают, что 3, 8, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет, а с 15 августа расписание претерпит незначительные коррективы.

УЗ также запускает дополнительный поезд из Киева в Карпаты.

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