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  1. В Украине

Как платить добровольные пенсионные взносы: разъяснение ПФУ

22:00, 30 июля 2023
Взнос может быть любого размера, однако для зачисления полнолуния стажа нужно уплатить за него хотя бы минимальный страховой взнос.
Как платить добровольные пенсионные взносы: разъяснение ПФУ
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Украинцы, желающие увеличить стаж или размер зарплаты для назначения будущей пенсии, могут добровольно платить страховые взносы. В Пенсионном фонде разъяснили, кто это может сделать.

Уплачивать добровольные пенсионные взносы можно как за себя, так и за другое.

Сделать это можно только за:

  • достигла 16 лет.
  • не является пенсионером.
  • есть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (то есть уже имела хотя бы одну официальную работу).

Для увеличения зарплаты добровольный страховой взнос может быть любого размера, однако для зачисления полнолуния стажа нужно, чтобы внесенная за месяц сумма составляла не менее минимального определенного страхового взноса – сейчас это 22% от минимальной заработной платы, то есть 1474 грн.

Необходимо заключить Договор с Пенсионным фондом Украины, уплатить взносы – за себя или в пользу другого лица.

Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Для этого нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или системы GOV.ID.

Человек самостоятельно определяет, сколько времени хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность уплаты страховых взносов и их размер.

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Информация об уплате взносов не требует подачи отчетов.

Уведомление об уплате поступит в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Если по Договору за определенный месяц уплачено, например, 2 тысячи гривен, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 тысяч гривен.

Фактически каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату, которая будет учтена для назначения пенсии почти на 455 гривен.

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