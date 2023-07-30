Чи запровадить Uber оплату криптою: подробиці

Розробники Uber розглянули можливість інтеграції оплати криптовалютою.

Джерело фото: TAdviser

Розробники Uber планували інтеграцію оплати криптовалютами, – повідомив Uber CEO Дара Хосровшахі, пише Whale у X.

«Користувачі Uber незабаром зможуть платити за допомогою криптовалюти», — йдеться у повідомленні.

За словами Дара Хосровшахі, Uber розглядає можливість підключити прийом платежів у біткоїні та інших цифрових активах. Якщо є вигода для компанії, водіїв та користувачів, такий спосіб оплати варто додати.

В Uber розглядали купівлю біткоїнів, втім, згодом від цієї ідеї відмовились. За словами Дара Хосровшахі, компанія «хоче зберегти свої кошти у безпеці та не займається спекуляціями».

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