Депутаты предлагают ограничить зарплаты и другое денежное довольствие должностных лиц суммой в 100 тысяч грн

Зарплату и денежное довольствие из бюджета, а также зарплату руководителям госпредприятий предлагается ограничить размером в 100 тысяч грн.

Верховной Раде предлагают на период действия военного положения остановить расходы государственного и местных бюджетов на оплату труда и другое денежное довольствие в части, превышающей 15 размеров минимальной заработной платы, кроме выплат, осуществляемых служащим Вооруженных Сил Украины, а также других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства.

Также предлагается ограничить максимальный размер заработной платы работников, в том числе руководителей, предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности и объединений государственных предприятий 15 размерами минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января.

То есть, на 2023 год, они смогут получать не более 100 500 грн.

Кроме того, предлагается запретить финансировать командировки за счет бюджета. Соответствующие предложения содержат законопроект 9565 по обеспечению эффективного использования средств в период действия военного положения.

Инициаторами законопроекта выступает целая группа депутатов – Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Клочко, Александр Федиенко, Максим Павлюк, Марьяна Безуглая и другие.

Также законопроектом Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса предлагается дополнить положениями, которыми остановить на период действия военного положения расходы государственного и местных бюджетов на

благоустройство населенных пунктов,

строительство, реконструкцию и ремонт инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, кроме расходов на ликвидацию аварийного состояния такой инфраструктуры и устранение последствий вооруженной агрессии против Украины,

содержание государственных резиденций, государственных дач, домов отдыха, находящихся на балансе органов государственной власти и других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, созданных органами государственной власти;

услуги по подготовке, размещению, продвижению информации в онлайн-медиа, социальных сетях, кроме информации о вооруженной агрессии против Украины;

оплату чартерных рейсов;

приобретение поздравительных открыток,

изготовление государственных и ведомственных наград и памятных знаков, кроме наград для служащих ВСУ, а также других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями;

организацию мероприятий по празднованию памятных и исторических дат, проведение выставок, ярмарок, съездов, симпозиумов, конгрессов;

командировки за пределы Украины, кроме командировок государственного значения.

Командировкой государственного значения предлагается определить командировку с целью укрепления обороноспособности государства, увольнения украинских граждан, находящихся в плену государства-агрессора и привлечения финансирования.

Автор: Наталья Мамченко

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