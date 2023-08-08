Высший совет правосудия отстранил Алексея Сальникова от исполнения обязанностей главы ГСА

Также, в отношении главы ГСА начато дисциплинарное производство.

Высший совет правосудия 8 августа 2023 года отстранил главу ГСА Алексея Сальникова от исполнения своих обязанностей, а также открыл в отношении главы Судебной администрации дисциплинарное дело.

Как сообщил докладчик – член ВСП Алексей Мельник, 2 августа член Совета правосудия Роман Маселко направил служебную записку об инициировании дисциплинарного производства в отношении председателя ГСА Алексея Сальникова и необходимость его отстранения от исполнения должностных обязанностей на срок осуществления дисциплинарного производства.

Роман Маселко отметил, что из сообщений НАБУ и САП стало известно о возможном совершении главой ГСА коррупционного правонарушения.

Речь идет о том, что 24 июля антикоррупционные ведомства сообщили о разоблачении Алексея Сальникова в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям КАС ВС в размере $5 тыс. за вынесение «нужного» решения в пользу коммерческого предприятия.

Свидетелями по делу главы ГСА являются заместитель председателя ГСА Максим Пампура, глава КАС ВС Михаил Смокович, судьи КАС ВС Александр Стародуб, Наталья Коваленко, Владимир Кравчук.

28 июля ВАКС избрал Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен. Сейчас глава ГСА находится в отпуске.

Роман Маселко отметил, что заместитель председателя ГСА Максим Пампура является свидетелем по делу председателя ГСА, поэтому Алексей Сальников сможет влиять на своего заместителя. К тому же пребывание Алексея Сальникова в должности главы ГСА может иметь негативные последствия для авторитета судебной власти.

В итоге предложение Романа Маселко поддержали все 12 присутствующих членов ВСП.

Дисциплинарное дело главы ГСА теперь рассмотрит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

Также Алексей Сальников отстранен от исполнения должностных обязанностей главы ГСА с 8 августа 2023 года на срок осуществления дисциплинарного производства.

Напомним, что 20 июля 2023 года ВСП приняла «к сведению» отчет о деятельности ГСА за 2022 год, предоставив Алексею Сальникову время для устранения выявленных недостатков.

Автор: Вячеслав Хрипун

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