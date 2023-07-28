Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

28 липня Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу до голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова (справа 991/6663/23, слідча суддя ВАКС – Лариса Задорожна).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 липня САП і НАБУ повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар, який представляє обвинувачення, зазначив під час засідання ВАКС про обставини клопотання наступне.

«Олексій Сальніков, спілкуючись зі своїм давно знайомим, заявником у даному кримінальному провадженні паном Гончаром, висловив пропозицію надати неправомірну вигоду суддям Касаційного адміністративного суду за прийняття рішення в адміністративній справі про скасування рішення суду апеляційної інстанції і повернення справи на новий апеляційний розгляд.

Пан Гончар, з його показів, спілкується з Сальніковим з 2015 року регулярно.

Восени 2021 року юристи ТОВ «Фарватер плюс», знаючи, що Гончар спілкується із Сальніковим, попросили Гончара дізнатися, якщо буде можливість, щодо даної справи та її перспектив, можливості скасування судового рішення.

Гончар більше року не запитував про це Сальнікова. І в листопаді 2022 року розповів про цю справу Сальнікову.

На що голова ДСА повідомив, що дізнається. З листопада по лютий 2023 року до цього питання не поверталися, і 27.02.2023 року Сальніков повідомив Гончару, що є можливість скасувати це рішення апеляційної інстанції, яке було негативним для ТОВ Фарватер плюс, за що треба заплатити 5000 доларів США», зазначив прокурор.

Гончара така пропозиція здивувала, бо він, за словами прокурора САП, не очікував пропозиції стосовно сплати грошових коштів.

«1 березня 2023 року Гончар звернувся до НАБУ.

5 березня в рамках контролю за вчиненням злочину Гончар передав Сальнікову «для передачі суддям» КАС ВС 5000 доларів США. Щоб не було питань стосовно кваліфікаційї, зазначу, що Гончар перепитав, а Сальніков відповів, що ця сума не для нього, і це питання вирішується «за пятерочку». На що Гончар запитав, чи Сальніков «є в цій сумі», і отримавши відповідь, передав ще йому 2500 доларів США.

Протягом деякого часу Сальніков зустрічався с Гончаром. Сальніков повідомляв Гончару, що цю неправомірну вигоду вже передав, що спілкувався з даного питання з керівником апарату КАС ВС, з головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, з помічником голови ВС. Ще деякий час організовувалися певні зустрічі, на одну з яких Сальніков, не маючи можливості прийти особисто, відправив свого заступника Максима Пампуру, який також підтвердив, що питання має бути вирішене протягом тижня.

Тягнулося все до червня 2023 року. 26 червня Сальніков повідомив, що після затримання Князєва судді ВС є обережними. Повідомив, що планує спілкуватися з цього питання з головою КАС ВС Михайлом Смоковичем. Але домовленості не були виконані, і КАС ВС не було прийняте рішення про скасування», зазначив прокурор.

«І факт неприйняття відповідного рішення КАС ВС свідчить про те, що Сальніков не мав наміру передавати неправомірну вигоду, і з самого початку мав намір нею заволодіти, тому ми, окрім підбурювання на надання неправомірної вигоди, також кваліфікуємо шахрайство», додав Олег Макар.

Як зазначив прокурор, Сальніков проживає у місці, яке орендує інша особа. На думку прокуратури, Сальніков застосовує засоби конспірації, має приховані активи.

«Також є ризик впливу на свідків кримінального провадження. Це наразі свідки, які нами встановлені, допит яких планується, зокрема сам Гончар, оскільки зараз справа побудована на його показах. Окрім того, що Сальніков з 2015 року з ним знайомий, у них є також спільні знайомі.

Інші свідки це заступник голови ДСА Максим Пампура, який зустрічався з Гончаром за дорученням Сальнікова, спілкувався з приводу прийняття суддями КАС ВС рішення про скасування рішення суду апеляційної інстанції.

Менший ризик впливу є на свідків, яких планує допитати сторона захисту. Це є голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович, а також судді у справі, про яку йде мови, які зазначені в резолютивній частині нашого клопотання.

Також це помічник голови Верховного Суду, з яким Сальніков зідзвонювався», зазначив прокурор.

Прикметно також, що прокурор САП назвав імена інших свідків в цій справі.

«У зв’язку з наявністю ризику впливу на свідків є необхідність покладення обов’язку утримуватися від спілкування зі свідками, зокрема Гончаром, Пампурою, Смоковичем, Стародубом, Кравчуком, Коваленко», - зазначив прокурор (останні чотири особи – судді КАС ВС, які, вочевидь, були в колегії по справі, про яку йде мова в клопотанні прокуратури).

Станом на 27 липня рішення КАС ВС по справі немає. Провадження відкрите в 2021 році.

У підсумку, прокуратура просить застосувати до Олексія Сальнікова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 400 прожиткових мінімуми, а саме 1,73 млн грн.

Розмір обгрунтовано зокрема тим, що за 2020-2023 зарплата Сальнікова, за даними податкової служби, становить майже 4 млн грн

За 2019-2020 рік Сальніков декларував наявність грошових коштів більше мільйона гривень.

Додамо, що зараз Олексій Сальніков перебуває у відпустці.

Наразі ВАКС продовжує досліджувати питання обрання запобіжного заходу

Автор: Наталя Мамченко

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