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Голову ДСА Олексія Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, - НАБУ

НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

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Голову ДСА Олексія Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, - НАБУ

12:22, 24 липня 2023
НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.
Голову ДСА Олексія Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, - НАБУ
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24 липня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомляє НАБУ.

Так, за даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі, як зазначає НАБУ, голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС Всеволода Князєва на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду, зазначає НАБУ.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України.

Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України. Деталі - згодом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 20 липня розглянула звіт голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова про діяльність ДСА за 2022 рік. Рада правосуддя фактично констатувала в діяльності ДСА численні проблеми, однак у підсумку все ж вирішила взяти звіт голови ДСА «до відома» і надати Олексію Сальнікову час до 15 серпня, щоб «розробити та надати план заходів» щодо поліпшення стану речей в системі ДСА та судовій владі в цілому.

Прикметно, що засідання ВРП з розгляду звіту голови ДСА стало найбільш скандальним в історії ВРП за останні роки, і наочно продемонструвало наявність суттєвих розбіжностей у ВРП. Зокрема, два члени ВРП, один з яких є представником прокуратури, підготували протилежні проекти рішень з оцінкою діяльності голови ДСА.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», голові ВРП Григорію Усику навіть довелося різко перервати інших членів ВРП, які наголошували на порушенні ним регламенту Вищої ради правосуддя. При цьому Григорій Усик підтримав рішення про те, щоб взяти звіт голови ДСА «до відома», і не визнавати його незадовільним, як це пропонував інший член ВРП Віталій Саліхов.

Автор: Наталя Мамченко

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