Председатель ГСА Алексей Сальников разоблачен на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

24 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении главы Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия. Об этом сообщает НАБУ.

Так, по данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США — оставлены себе за посреднические услуги.

В дальнейшем, как отмечает НАБУ, председатель ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя.

Однако, после разоблачения НАБУ и САП экспредседателя ВС Всеволода Князева на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду, отмечает НАБУ.

Детективы проводят обыск по месту работы председателя ГСА Украины.

Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины. Детали – впоследствии.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 20 июля рассмотрел отчет главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова о деятельности ГСА за 2022 год. Совет правосудия фактически констатировал в деятельности ГСА многочисленные проблемы, однако в итоге все же решил взять отчет главы ГСА «к сведению» и предоставить Алексею Сальникову время до 15 августа, чтобы «разработать и предоставить план мер» по улучшению положения вещей в системе ГСА и судебной власти в целом.

Примечательно, что заседание ВСП по рассмотрению отчета главы ГСА стало самым скандальным в истории ВСП за последние годы, и наглядно продемонстрировало наличие существенных разногласий в Совете правосудия. В частности, два члена ВСП, один из которых является представителем прокуратуры, подготовили противоположные проекты решений с оценкой деятельности главы ГСА.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», главе ВСП Григорию Усику даже пришлось резко прервать других членов ВСП, отмечавших нарушение им регламента Высшего совета правосудия. При этом Григорий Усик поддержал решение о том, чтобы взять отчет главы ГСА «к сведению», и не признавать его неудовлетворительным, как это предлагал другой член ВСП Виталий Салихов.

Автор: Наталя Мамченко

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